Wochenlang brodelte die Gerüchteküche gewaltig: Was läuft zwischen Camila Cabello (22) und Shawn Mendes (21)? Seit die Musiker ihren gemeinsamen Song “Señorita” inklusive heißem Video rausgebracht haben, wurden die beiden auch immer wieder verliebt in der Öffentlichkeit gesehen. Vor wenigen Wochen dann die Überraschung: Die Sängerin machte die Liebe mit einem Post offiziell. Und nun folgt der nächste Hammer – Shawn und Camila treten zusammen bei den MTV Video Music Awards auf!

Die Veranstalter verkündeten die News am Mittwoch auf dem offiziellen Twitter-Account. Es werde das erste Mal sein, dass Shawn und Camila ihren Ohrwurm-Hit gemeinsam auf einer Bühne singen werden. Und ihr Gig scheint vor allem eines zu werden: unvergesslich. “Verpasst nicht ihre epische Performance”, hieß es in dem Tweet weiter. Ob der Schnuckel und die gebürtige Kubanerin dem Liebesversteckspiel damit auch endlich auf der Bühne ein Ende machen? Das wird sich am 26. August zeigen, wenn die Awards-Show ihren roten Teppich öffnet.

Nicht nur ihr gemeinsamer Auftritt dürfte für Herzrasen bei den beiden sorgen: Sie haben selbst gleich mehrfach die Chance auf die begehrten Preise! Während ihr Song “Señorita” viermal nominiert ist – “Best Collaboration”, “Best Art Direction”, “Best Choreography” und “Best Cinematography” – könnte sich Shawn noch über eine weitere Trophäe freuen und das in der Kategorie “Artist of the Year”.

Splash News Camila Cabello und Shawn Mendes in New York 2019

Splash News Camila Cabello und Shawn Mendes, New York 2019

FIA Pictures / MEGA Shawn Mendes und Camila Cabello 2019 in Los Angeles

