Hat Chace Crawford (34) so schnell eine neue Liebe gefunden? Erst Anfang Mai trennte sich der Gossip Girl-Hottie von seiner Langzeitfreundin Rebecca Rittenhouse. Die Schauspielerin hatte er 2015 an einem Film-Set kennengelernt – nach vier Jahren scheiterte die Beziehung schließlich. Seitdem gibt der 33-jährige Junggeselle an, aktiv auszugehen und sich nach einer möglichen neuen Partnerin umzusehen: Ist sein Plan womöglich bereits aufgegangen?

Die Spekulationen feuerte ein Bild von seinem Kumpel Chris Benz an – der Designer postete einen witzigen Instagram-Schnappschuss von sich und guten Freunden. Auch Chase ist auf dem Foto zu sehen – er hat es sich in den Armen einer heißen Blondine sichtlich gemütlich gemacht! Die Glückliche ist das deutsche Model Anna Ewers; sie drückt den breit grinsenden Traumkerl auf dem Pic ganz ungeniert an ihre Brust. Ob die beiden nur gute Freunde sind oder doch mehr zwischen ihnen läuft, bleibt vorerst aber wohl ein Geheimnis.

In Chace' Beuteschema würde die Laufstegschönheit aber schon mal perfekt passen: Mit ihren blonden Haaren, den hohen Wangenknochen und dem süßen Stupsnäschen hat sie große Ähnlichkeit zu seiner Ex Rebecca. Was meint ihr, könnte Anna Chace' Neue sein? Stimmt ab!

Instagram / chrisbenz Chace Crawford und Anna Ewers (beide ganz links) mit ihren Freunden

Getty Images Anna Ewers, Model

ActionPress, Instagram / Berliner,Alex J. Rebecca Rittenhouse und Chace Crawford im September 2017

