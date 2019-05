Chace Crawford (33) genießt sein Single-Leben! Der Gossip Girl-Star und Rebecca Rittenhouse hatten sich 2015 am Set von "Blood & Oil" kennen und später auch lieben gelernt. Jetzt lässt der US-Amerikaner die Bombe platzen: Schon im vergangenen Jahr haben der Hottie und die 30-Jährige sich offenbar getrennt. Über die gescheiterte Liebe scheint Chace aber schon lange hinweg zu sein – er datet bereits wieder andere Frauen!

Im Gespräch mit US Weekly plauderte er nun aus: "Ich habe mich hier und da verabredet, weißt du, aber nichts Ernstes." Ohne den Namen seiner Ex in den Mund zu nehmen, bestätigte er damit auch die Trennung von der Schauspielerin. Chace und Rebecca hatten sich das letzte Mal im Januar 2018 bei einer Golden Globe Aftershow-Party zusammen gezeigt. Im Interview verriet der Amerikaner auch, wie eine Frau sein Herz erobern könne: "Knicks-Tickets, eine Pizza – das wars."

Intensiv auf der Suche nach einer neuen Liebe ist Chace offenbar nicht – viel Zeit für eine neue Partnerschaft hat er aber auch gar nicht: Aktuell arbeitet der "Charlie Says"-Darsteller an fünf Projekten gleichzeitig. Habt ihr geahnt, dass Chace wieder single ist? Stimmt in der Umfrage ab!

ActionPress, Instagram / Berliner,Alex J. Rebecca Rittenhouse und Chace Crawford im September 2017

Getty Images Chace Crawford im April 2019

Getty Images Chace Crawford, Schauspieler

