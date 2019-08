Turtel-Alarm bei Anwar Hadid (20) und Dua Lipa (24)! Im Juni gab es erste Gerüchte, dass die Sängerin kurz nach der Trennung von ihrem Ex Isaac Carew mit dem Malemodel anbandelt. Kurz darauf wurden die beiden knutschend auf einem Festival entdeckt. Aber dabei handelt es sich offenbar nicht nur um einen einmaligen Ausrutscher. Aktuelle Bilder lassen wohl keinen Zweifel: Dua und Anwar sind bis über beide Ohren verliebt.

Hach, muss Liebe schön sein! Verschiedene Paparazzi-Aufnahmen zeigen die beiden beim Surfen in Malibu. Doch statt sich auf den Brettern in die Wellen zu stürzen, nutzen die Turteltauben den Ausflug lieber für eine ausgiebige Knutsch-Session. Der 20-Jährige legt seiner Freundin die Hand in den Nacken, während sie ihn wie ein verliebter Teenager anstrahlt. Eine andere Aufnahme zeigt die beiden ganz innig im Meer.

Die Chartstürmerin hatte sich erst vor wenigen Monaten von ihrem Ex Isaac getrennt. Anwar wurde vor rund einem Jahr ein Flirt mit Topmodel Kendall Jenner (23) nachgesagt. Allerdings gab es nie gemeinsame Turtel-Bilder oder Statements zu der vermeintlichen Romanze.

FIA Pictures / MEGA Anwar Hadid und Dua Lipa im August 2019

FIA Pictures / MEGA Anwar Hadid und Dua Lipa beim Surfen in Malibu

FIA Pictures / MEGA Dua Lipa und Anwar Hadid

