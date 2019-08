Heidi Klum (46) zeigt ihren straffen Vorbau! Vor wenigen Wochen gab die Germany's next Topmodel-Chefin ihrem Tom Kaulitz (29) auf Capri das Jawort. Dass sie seitdem eine überglücklich verheiratete Ehefrau ist, zeigt sie mit zahlreichen Postings auf ihren Social-Media-Kanälen. Auch, dass sie durch das gute italienische Essen ein paar Pfunde zugenommen haben will, nimmt Heidi mit Humor. Doch nicht nur ihr Po, auch eine andere Körperstelle zeigt die Modelmama nun ganz schön prall her.

In ihrem neuen Instagram-Video präsentiert die 46-Jährige einen knappen, mit Pailletten besetzten Body – oder doch eher ihr strammes Dekolleté? Ganz nah zoomt die Kamera an ihren Körper heran und gewährt ihren Followern damit intime Einblicke. Während einige User die freizügige Aufnahme der vierfachen Mutter für fragwürdig halten, loben andere Heidi für ihren Hammerbody. "Tom freut sich", meint etwa ein Follower.

Dabei trägt Heidi das sexy Outfit ausnahmsweise mal nicht für den Tokio Hotel-Gitarristen, sondern für den britischen Fotografen Rankin. Der Clip ist während eines Shootings entstanden, wie die Laufstegschönheit mit einem weiteren Video von sich und dem 53-Jährigen zeigt.

Jackson Lee / SplashNews.com Heidi Klum

Instagram / heidiklum Heidi Klum im August 2019

ActionPress Tom Kaulitz und Heidi Klum

