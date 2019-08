Liebe geht eben durch den Magen! Heidi Klum (46) ist aktuell überglücklich mit ihrem Mann Tom Kaulitz (29). Vor wenigen Wochen gaben sich die Turteltauben auf Capri in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Danach schipperten die Eheleute in ihren Flitterwochen auf einer pompösen Jacht übers Meer. Neben heißen Kuschel-Einheiten und ausgiebigen Badeausflügen genossen die TV-Bekanntheiten auch das italienische Essen – und das scheint sich jetzt bemerkbar zu machen!

In ihrer Instagram-Story führt die Model-Mama ihre neuesten Mode-Highlights vor, die sie von ihrer Freundin und Show-Kollegin Chiara Ferragni (32) geschenkt bekommen hat. Mit einer pink-weißen Hose erlaubt sich Heidi einen Scherz – ihr Popo passt nicht ganz in die Jeans. Trotzdem zwängt sie sich hinein und schüttelt lasziv ihren Hintern, während frech ihr schwarzer Tanga hervorlugt. "Danke, Chiara. Du bist so süß, dass du mir die Hose in S geschickt hast, aber ich bin wohl eher eine M oder eine L. Ich muss wohl zu viel Pasta in meinen Flitterwochen in Italien gegessen haben", amüsiert sich die Beauty.

Die angeblichen Extra-Kilos sieht man Heidi wirklich nicht an – sie präsentiert sich aktuell so sexy wie nie! Bei Dreharbeiten in New York posiert sie neben Model-Freundin Naomi Campbell (49) in einem ultrakurzen Mini-Kleid, das nicht nur ihre durchtrainierten Beine, sondern auch die schmalen Hüften betont.

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model und Moderatorin

Splash News Heidi Klum, Model

Jackson Lee / SplashNews.com Heidi Klum

