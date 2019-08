Wird's jetzt etwa wirklich ernst? Erst seit wenigen Wochen ist es gewiss: Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (29) haben sich nach wenigen Monaten Ehe getrennt. Trost fand Miley bei Kaitlynn Carter. Kurz nach der Verkündung des Liebes-Aus sah man die beiden in Italien turteln. Das Kapitel Kaitlynn scheint aber noch nicht abgeschlossen zu sein: Nach ihrem emotionalen Auftritt bei den MTV Video Music Awards zeigte sich die Sängerin wieder ganz vertraut mit der Bloggerin.

Paparazzi erwischten die Ladys am Montagabend nach Mileys Performance bei der Mega-Show. In stylischen, aber entspannten Looks machten sich die zwei auf den Weg zu einem Nachtclub in Manhattan. Die beiden strahlten dabei bis über beide Ohren und schlenderten Händchen haltend durch die Straßen von New York.

Scheint ganz so, als würde zwischen Miley und Kaitlynn ganz einfach die Chemie stimmen. Sollte sich eine ernste Beziehung daraus entwickeln, wäre die Cyrus-Familie im Übrigen Feuer und Flamme. Ein Insider verriet kürzlich gegenüber Hollywood Life: "Sie sind glücklich, dass sie für Miley da ist und sie sich bei ihr anlehnen kann. Es ist eine sehr traurige Zeit, also war sie eine große Hilfe."

Splash News Kaitlynn Carter und Miley Cyrus nach den VMAs 2019

Instagram / kaitlynn Miley Cyrus und Kaitlynn Carter in Italien

Splash News Kaitlynn Carter und Miley Cyrus im August 2019

