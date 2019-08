Cassie (33) schwebt wieder im siebten Himmel der Liebe! Die Sängerin hat in den vergangenen Jahren besonders mit ihren Romanzen für Aufsehen gesorgt: Nach einer stürmischen Beziehung zu P. Diddy (49) ist die "Me & U"-Interpretin seit Ende 2018 neu verliebt und wird nun auch zum ersten Mal Mama. Wie Cassie jetzt via Social Media verkündet, hat ihr Partner Alex Fine ihr an ihrem Geburtstag sogar einen Heiratsantrag gemacht – und sie hat ja gesagt!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die US-Amerikanerin am Dienstagnachmittag ein Video, das ihre Verlobung dokumentiert. Der knapp eineinhalb Minuten lange Clip zeigt ihren Freund im Cowboy-Look, wie er vor seiner schwangeren Liebsten auf die Knie fällt. Dazu schrieb Cassie überglücklich: "Das ist für immer mein Lieblingstag!" Außerdem versah sie den Post mit dem Hashtag Mrs. Fine.

Für das Verlobungs-Video hagelte es in den Kommentaren sofort Glückwünsche. Unter anderem gratulierten Cassies Musiker-Kollegin Christina Milian (37), Model April Love Geary (24) und Ludacris' (41) Ehefrau Eudoxie zur baldigen Heirat.

