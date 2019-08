In der aktuellen Folge von Das Sommerhaus der Stars flogen die Fetzen! Seit Dienstagabend ist es aus mit der Freundschaft zwischen Johannes Haller (31) und Willi Herren (44). Der Ballermann-Sänger ging auf die Bitte des Ex-Bachelorette-Boys, für ihn und seine Liebste Yeliz Koc (25) das Haus freiwillig zu verlassen, nicht ein und es kam zu einer hitzigen Diskussion. Die beiden Männer warfen sich gegenseitig Verrat vor. Doch auf wessen Seite stehen die Zuschauer?

Viele Fans des TV-Formats konnten einfach nicht glauben, was Johannes und Yeliz da von Willi und seiner Frau Jasmin verlangt haben. "Sorry, aber wo bleibt da euer Stolz?", fragte sich ein Twitter-User. Die Bitte des 31-Jährigen schien vielen kein kluger Schachzug zu sein. "Muss Herzensmensch Willi in diesem Fall leider recht geben. Es ist einfach peinlich, wie Johannes sich gerade aufführt", meinte ein anderer Nutzer.

Doch längst nicht alle Zuschauer waren auf der Seite von Willi. Viele User fanden, dass er und Jasmin einfach nur falsch seien. Vor allem, dass das Paar Yeliz und Johannes nominiert und damit zu dessen Auszug beigetragen hat, stößt bei ihnen auf Unmut. Aber auf wessen Seite steht ihr: Team Joliz oder Team Herren? Verratet es in unserer Umfrage!

TV NOW Willi Herren und Johannes Haller, "Das Sommerhaus der Stars" 2019

ActionPress Jasmin und Willi Herren bei der Saison-Eröffnung des Megaparks, 2019

ActionPress Johannes Haller, Reality-TV-Darsteller

