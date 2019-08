Diese Liebe musste gebührend gefeiert werden! Zwei Wochen lang hausten Janine Pink (32) und Tobias Wegener (26) unter einem Zeltdach des Promi Big Brother-Camps – lange genug, um sich Hals über Kopf ineinander zu verlieben. Bereits nach wenigen Tagen lud die Oma der ehemaligen Köln 50667-Darstellerin den Love Island-Hottie via Video-Nachricht zu Kaffee und Kuchen ein – ein Versprechen, das sie einhielt: Mit offenen Armen und einem berühmt-berüchtigten russischen Zupfkuchen nahmen Janines Familienmitglieder Tobi bei sich auf.

Lange konnte Janines Omi offenbar nicht warten! Gegenüber Bild verriet Janine: "Den Zupfkuchen von meiner Oma gab's schon auf der After-Show-Party! Meine Mutter hat ihm den mitgebracht. Und Kinder-Country und 'ne Fusselbürste." Für den Fitness-Fan kam die Nascherei am Abend des großen Finales gerade recht. "Da habe ich mich sehr drüber gefreut", gab er zu.

Das einzige, was das Paar derzeit noch trennt, sind ihre Wohnorte. Während Janine in Leipzig lebt, wohnt Tobi in der Nähe von Essen. Ob die beiden schon über ein gemeinsames Liebesnest nachdenken? "Wir gucken jetzt erst mal, wie alles läuft, aber an sich würde da nichts im Wege stehen", meinte Tobi verheißungsvoll.

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, "Köln 50667"-Darstellerin

Getty Images Tobias Wegener und Janine Pink nach dem "Promi Big Brother"-Finale 2019

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener in Amsterdam

