Sie ist immer bei ihm – auf ihre ganz eigene Art und Weise! Nick Jonas (26) und seine Ehefrau Priyanka Chopra (37) gibt es seit ihrer Hochzeit bekanntlich nur noch im Doppelpack. Jetzt musste der Jonas Brothers-Star aber ein denkwürdiges Event ohne seine Liebste besuchen. Deshalb überlegte sich die Schauspielerin aber etwas, um die Situation wieder geradezubügeln: Hier hat sich Pri doch tatsächlich digital in einen Schnappschuss gemogelt!

In einem neuen Post auf ihrem Instagram-Account nutzt die Bollywood-Beauty ihre Photoshop-Künste, um ihrem Nick nahe zu sein: "Ich bin immer bei dir", witzelt Priyanka in der Bildunterschrift. Die fertige Aufnahme zeigt jetzt nicht nur Kevin Jonas (31) und dessen Frau Danielle Jonas (31) sowie Sophie Turner (23) und ihren Joe Jonas (30) bei innigen Küssen – nun steht auch Nick nicht mehr alleine in der Mitte herum: Dem Bildbearbeitungsprogramm sei dank, kuschelt sich plötzlich die 37-Jährige bei den VMAs an ihren Partner!

Das romantische Szenario um den eigentlichen Solo-Besucher der diesjährigen MTV Video Music Awards war übrigens einem musikalischen Meilenstein der Jonas Brothers zu verdanken: Ihre Single "Sucker" bescherte ihnen den Award für das beste Pop-Video!

Getty Images Nick, Joe und Kevin Jonas

Anzeige

Getty Images Kevin Jonas, Danielle Jonas, Nick Jonas, Sophie Turner und Joe Jonas bei den VMAs

Anzeige

Getty Images Kevin, Joe und Nick Jonas bei den VMAs 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de