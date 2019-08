Sie weiß ihre Unterstützung zu schätzen! Im Sommerhaus der Stars verbrachten Yeliz Koc (25) und Johannes Haller (31) viel Zeit mit ihren Mitstreitern Elena Miras (27) und Mike Heiter. Die Paare unterstützten sich in vielen Situationen, wie zuletzt beim großen Streit zwischen dem Ex-Promi Big Brother-Kandidaten und Willi Herren (44). Doch vor allem zwischen den Damen scheint sich eine echte Freundschaft entwickelt zu haben: Yeliz postete nun ein Bild mit der 27-Jährigen und bedankte sich bei ihr mit vielen lieben Worten!

Im Kommentar zu ihrem neusten Instagram-Bild schrieb die Ex-Bachelor-Kandidatin: "Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der so krass – nicht hinter – sondern vor mir stand, wie Elena!" Sie sei sonst immer diejenige, die ihre Freunde beschützen würde, doch dieses Mal sei es umgekehrt gewesen. "Solche Freunde braucht die Welt! Und diesen Menschen habe ich in ihr gefunden", erklärte Yeliz. Der größte Sieg sei nach dem unfreiwilligen Ausstieg aus der Sendung nun für sie, so tolle Menschen wie Elena und Mike als Freunde gewonnen zu haben. "Man kann über Menschen sagen, was man will, aber Loyalität und Freundschaft kennen nur noch wenige! Ich wünsche euch den Sieg!", schloss sie den Text ab.

Auch Elena postete ein Bild, auf dem sie mit ihrem Partner Mike und Team Joliz zu sehen ist. Dabei bedankte sie sich ähnlich überschwänglich bei den beiden für die Freundschaft. "Wir sind so oder so die Gewinner. Ihr wart die ganze Zeit unser Halt in der Sendung. Dafür sind wir euch so dankbar. Auf ganz viele schöne Momente zusammen!", schrieb der Reality-Star.

TV NOW Yeliz Koc, Elena Miras und Johannes Haller in "Das Sommerhaus der Stars", 2019

Anzeige

TV NOW Elena Miras und Yeliz Koc in "Das Sommerhaus der Stars", 2019

Anzeige

Promiflash Elena Miras und Yeliz Koc

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de