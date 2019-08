Hier jagt ein heißer Schnappschuss den nächsten! Paola Maria (25) genießt ihren aktuellen Griechenland-Urlaub in vollen Zügen. Für die Auszeit am Meer hat die Neu-Mama vorab aber auch fleißig trainiert: Nach der Geburt von Baby Leonardo nahm sie mit viel Disziplin über 20 Kilogramm ab. Wie wohl sie sich nun in ihrem Körper fühlt, stellt die YouTuberin seither nur zu gerne zur Schau. Jetzt ließ sie sich beim Planschen im Meer ablichten – und wird von ihren Fans für ihren traumhaften After-Baby-Body gefeiert!

Auf Instagram versorgte Paola ihre Community nun mit einem heißen Urlaubsschnappschuss. Auf dem Foto kniet Paola im Sand, während hinter ihr das Meer und die untergehende Sonne zu sehen sind. Ihren überraschten Gesichtsausdruck auf der Aufnahme kommentierte Paola mit den Worten: "Das Wasser war kälter als gedacht." Mehr noch als mit der wunderschönen Kulisse verzaubert Paola ihre Follower allerdings mit ihren Kurven, die sie in einem schwarz-weißen Badeanzug zur Schau stellt.

In der Kommentarspalte überschlagen sich die Komplimente an die 25-Jährige nahezu. "Du hast eine superschöne Figur", fand ein Nutzer. "Wie kann man nur so schön sein?", fragte sich ein anderer Supporter. Was haltet ihr von dem Bade-Schnappschuss? Stimmt ab!

