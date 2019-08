Dieses Staffel-Finale ist bei vielen sicherlich in böser Erinnerung geblieben! Gleich zehn Figuren mussten in der letzten Folge der neunten The Walking Dead-Reihe ihr Leben lassen. Nun dürfen sich die Fans aber darauf freuen, dass die Geschichte um die überlebenden Helden der Zombiewelt endlich weitergeht. Am 7. Oktober startet Staffel zehn – ein erster Trailer verrät jetzt lang ersehnte Details zum weiteren Verlauf der Story.

Fox News gibt den Zuschauern nun in einem einminütigen Clip einen ersten Vorgeschmack auf das, was Michonne (Danai Gurira, 41), Daryl (Norman Reedus, 50), Judith (Cailey Fleming) und Co. in den neuen Folgen erwarten wird. Und die Bilder lassen vermuten: Die kommende Staffel steht nicht nur unter dem Motto, das Böse in Form von Alpha (Samantha Morton) und ihren brutalen Whisperern zu bekämpfen, sondern hält für eine ihrer Hauptfiguren offenbar auch eine neue Liebe bereit. Während sich die Einwohner von Alexandria und den anderen Gemeinschaften in einigen Szenen auf die bevorstehende Schlacht um Leben und Tod vorbereiten, ist Michonne in einer kurzen Sequenz bei einem innigen Kuss mit König Ezekiel (Khary Payton) zu sehen.

Wird der Abschied ihrer Figur etwa glücklicher als erwartet und sie bricht zusammen mit einer neuen Liebe in die unbekannte Zukunft auf? Klar ist: Für Michonne-Darstellerin Danai sollen die Dreharbeiten in der beliebten Zombie-Serie schon bald zu Ende sein. Wie DailyMail kürzlich berichtete, gab die Schauspielerin ihre Serien-Aus bekannt. "Ich kann bestätigen, dass das die letzte Season dieser unglaublichen TV-Show sein wird, in der ich als Michonne dabei sein werde", hatte die 41-Jährige Ende Juli unter Tränen erklärt.

Jesse Grant/Getty Images Schauspieler Khary Payton mit Zombies bei der San Diego Comic Con 2017

Anzeige

gotpap/Bauergriffin / Splash News Norman Reedus und Jeffrey Dean Morgan bei der Feier zur 100. Episode "The Walking Dead"

Anzeige

Birdie Thompson/AdMedia/ ActioPress Danai Gurira bei der "The Walking Dead"-Premiere

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de