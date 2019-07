Diese Nachricht dürfte für einen Schock sorgen! Erst vor rund einem Jahr hatten die The Walking Dead-Anhänger verkraften müssen, dass Andrew Lincoln (45) dem Zombie-Hit nach neun Staffeln den Rücken kehrt. Danach waren Gerüchte laut geworden, dass auch seine TV-Partnerin und Michonne-Darstellerin Danai Gurira (41) ihren Ausstieg nach der zehnten Season plane. Für die Fans heißt es jetzt wirklich Abschied nehmen: Danai hat ihr Serien-Aus verkündet!

Auf der Comic-Con in San Diego wurde nicht nur der Trailer für die kommenden "The Walking Dead"-Folgen gezeigt, wie Daily Mail berichtet. Unter Tränen offenbarte Danai: "Ich kann bestätigen, dass das die letzte Season dieser unglaublichen TV-Show sein wird, in der ich als Michonne dabei sein werde." Sie könne nicht in Worte packen, wie dankbar sie für die Erfahrungen der vergangenen Jahre sei: "Mein Herz wird nicht gehen, es hört nie auf, die Verbindung zwischen uns hört nie auf." Die Entscheidung sei der Schauspielerin alles andere als leicht gefallen. "Alles, was ich fühle, ist der Schmerz des Abschieds und viel Dankbarkeit für euch alle. Ich liebe euch. Die TWD-Familie ist für immer", betonte die 41-Jährige.

Was ihr Ausstieg für ihre Rolle bedeutet, ist bisher nicht bekannt. Es wurde bereits vor einigen Monaten gemunkelt, dass Danai – wie auch Andrew – für die geplante "The Walking Dead"-Film-Trilogie vor der Kamera stehen könnte. Bestätigt wurde das bisher nicht. Die zehnte Staffel der Serie startet zumindest am 6. Oktober.

Getty Images Danai Gurira bei der Weltpremiere von "Avengers: Endgame" in Los Angeles

United Archives GmbH Andrew Lincoln und Danai Gurira in "The Walking Dead"

United Archives GmbH Andrew Lincoln und Norman Reedus in der 5. Staffel von "The Walking Dead"

