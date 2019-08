Anna Camp (36) ist wieder eine ledige Frau! Erst 2013 hatten die schöne Pitch Perfect-Darstellerin und ihr Co-Star Skylar Astin (31) ihre Beziehung öffentlich gemacht. Drei Jahre später folgte die Hochzeit. Doch die Ehe hielt nicht lange: Im April dieses Jahres gaben die früheren Turteltauben bekannt, dass sie sich scheiden lassen wollen. Und tatsächlich: Nur wenige Monate später sind Skylar und Anna jetzt offiziell nicht mehr Mann und Frau!

Wie offizielle Dokumente, die dem Online-Portal The Blast vorliegen, nun zeigen, wurde das Urteil in dem Scheidungsverfahren endgültig gefällt. Die Papiere geben zudem Auskunft über die zukünftige Beziehung der beiden: So sollen beide Parteien darauf verzichtet haben, sich gegenseitig Unterhalt zu zahlen. Das gemeinsame Haus wolle das Ex-Paar verkaufen und die Einnahmen gerecht aufteilen – ein Rosenkrieg ist also nicht in Sicht.

Anna und Skylar hatten sich 2012 am Set von "Pitch Perfect" kennengelernt. In dem musikalischen Streifen spielt die Blondine die A cappella-Chorleiterin Aubrey, ihr Ex-Ehemann verkörpert die Hauptfigur Jesse. Ihre Film-Kollegen Elizabeth Banks (45) und Rebel Wilson (39) waren auch zu der Hochzeit eingeladen gewesen.

Getty Images Anna Camp bei der "Isn't It Romantic"-Premiere im Februar 2019

Instagram / skylarastin Anna Camp und Skylar Astin bei ihrer Hochzeit

SIPA PRESS/ Action Press Rebel Wilson und Anna Camp in "Pitch Perfect"

