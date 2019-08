Marco Schmidt musste leiden! Der amtierende Mister Bayern schwitzte im Halbfinale von Die Bachelorette sicherlich Blut und Wasser. Gerda Lewis (26) war gerade dabei, seinem Konkurrenten Tim Stammberger die letzte Rose der Folge zu überreichen und damit sein Aus zu besiegeln, doch der Polizist zögerte und bat das Model zu einem kurzen Gespräch. Derweil hing der Fitness-Coach ohne Schnittblume und Gewissheit in der Luft. Das war für die Fans des Formats ebenfalls nur schwer zu ertragen.

Auf Twitter waren sich die Zuschauer umgehend einig: Für den Münchner ist der Worst Case eingetreten. "Was für eine unglaublich beschissene Situation für Marco. Hätte sich der kleine Timmy nicht vorher schon ein Herz fassen können und es vor allen Dingen kurz machen?", fragte ein User. Ein weiterer hatte nur einen Rat für den Beau, falls er eine Mitleidsschnittblume bekommen sollte: "Wäre ich an der Stelle von Marco würde ich die Rose ablehnen." Zudem stellt sich die Frage, was passiert, wenn beide die Show in der letzten Sendung der Staffel verlassen: "Tim nimmt nicht an. Marco merkt endlich, dass er verarscht wurde und geht auch. Bleiben 60 Minuten für Landschaftsaufnahmen, Mutti und 'Zwischenmenschliches'. Alles andere ergibt keinen Sinn", legte sich ein Nutzer fest. Keno Rüst wäre dann nämlich der einzige Finalist!

Sonderlich viel Mitleid mit Marco braucht das Publikum dem Vernehmen nach aber nicht zu haben. Promiflash liegen nämlich Aufnahmen vor, auf denen der 26-Jährige in seiner Heimat sehr vertraut mit einer anderen Frau unterwegs ist. Gut möglich, dass er die Bachelorette-Pleite schnell abgehakt und sein Liebesglück außerhalb der Kuppelshow gefunden hat.

TVNOW Bachelorette Gerda mit ihren Halbfinalisten Tim, Keno und Marco

TV NOW Marco Schmidt und Gerda Lewis bei ihrem Dreamdate

Promiflash Bachelorette-Boy Marco Schmidt mit einer unbekannten Frau 2019

