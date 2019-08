Wer durfte Manuel Dennigers (29) großen Tag live miterleben? Der Berlin - Tag & Nacht-Star hat endlich seine große Liebe Chris-Ole Schramm geheiratet! Nach vier Jahren Beziehung haben die beiden sich am 23. August in einem Berliner Standesamt das Jawort gegeben. Die Trauung sei sehr emotional, aber auch sehr lustig gewesen, so das Paar. Doch was die Fans vermutlich am brennendsten interessiert: Waren denn auch Manuels BTN-Kollegen unter den Gästen?

Promiflash hakte bei den frischverheirateten Ehemännern nach! "Von meinen BTN-Leuten waren auf der Trauung nur Laura Maack und Laura Wölki mit dabei", offenbarte der Rick-Darsteller. Aber warum nur diese beiden? "Weil ich mit den beiden am engsten befreundet bin", erklärte Manuel weiter. Ansonsten seien auch ein paar Leute von der Produktionsfirma Zeuge ihres Jaworts geworden. Viele der restlichen BTN-Stars hätten ihm außerdem liebe Nachrichten zukommen lassen, so Manuel weiter.

Auch über die bewegendsten Momente seiner Hochzeit sprach der Seriendarsteller mit Promiflash: "Die Rede von Chris und die Rede von meinem Papa, da musste ich richtig bitterlich weinen", resümierte der 29-Jährige. Seid ihr überrascht, dass Manuel nur zwei seiner Kollegen eingeladen hat? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / aprilhopel Laura Maack, "Berlin - Tag & Nacht"-Star

Anzeige

RTL2 Laura Wölki, Mandy-Darstellerin von "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige

Sonstige Chris und Manuel Denniger bei ihrer Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de