Was für süße Nachrichten von Manuel Denniger (29)! Der Berlin - Tag & Nacht-Star ist seit mittlerweile vier Jahren glücklich vergeben. Seinen Auserwählten Chris-Ole Schramm lernte er ganz unkonventionell über eine Datingapp kennen. Vor einem Jahr ging der Rick-Darsteller dann vor seinem Partner auf die Knie und hielt um dessen Hand an. Und jetzt haben die Turteltauben es ernst gemacht: Seit wenigen Tagen sind sie verheiratet!

Am 23.08.2019 krönte das Paar seine Liebe mit dem Ehegelübde, wie es Promiflash verriet. "Wir haben uns das Jawort im Standesamt Friedrichshain-Kreuzberg gegeben. Die Trauung war sehr emotional, aber auch sehr, sehr lustig. Wir hatten einen super Standesbeamten", schwärmte Manuel. Doch neben der lockeren Stimmung hätten vor allem auch die Worte der Familienmitglieder die Eheleute bewegt. "Die Rede von Chris und die Rede von meinem Papa, da musste ich richtig bitterlich weinen", zog der Schauspieler ein Resümee. Für den Ringwechsel wählten Manuel und Chris besonders stylische Outfits: Sie setzten auf helle Sakkos mit Shorts und coolen Sneakern.

"Unsere Beziehung macht besonders, dass wir uns gegenseitig stärken, wir den anderen so lieben, wie er nun mal eben ist, mit all seinen Macken", fügten die beiden an. Um die gegenseitige Verbundenheit nach der Trauung zu untermauern, nahm Chris Manuels Nachnamen an.

