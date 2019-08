Jürgen Domian (61) kehrt zurück ins Talk-Business! Der Moderator erreichte mit seiner Show "Domian" Kultstatus. 21 Jahre lang quatschte er am Telefon mit den unterschiedlichsten Menschen die Nächte durch und hörte sich dabei so manche skurrile Geschichte an. 2016 war damit allerdings endgültig Schluss – die vielen Nachtschichten waren dem Radiostar einfach zu viel geworden. Jetzt plant Jürgen sein TV-Comeback: Er soll eine neue Talkshow bekommen!

Das verkündete der WDR in einer Pressemitteilung. Ab dem 08. November soll der 61-Jährige jeden Freitag live im Fernsehen zu sehen sein. Wie die Sendung heißen wird, steht noch nicht fest und weitere Details sind ebenfalls noch nicht bekannt. Bisher erklärte der Sender nur, dass es in dem Format keine Tabus geben werde. Außerdem dürfte bereits feststehen, dass die neue Sendung nicht allzu spät ausgestrahlt wird – genau aus diesem Grund hatte Jürgen ja damals "Domian" verlassen.

Über ein neues Show-Konzept hatte der gebürtige Rheinländer schon kurz nach seinem TV-Aus nachgedacht. "Walk Talk" sollte das Format heißen, in dem Jürgen mit zufällig ausgewählten Personen von der Straße sprechen wollte. Freut ihr euch auf Jürgens TV-Comeback? Stimmt ab!

Getty Images Jürgen Domian bei der 1Live Krone 2016

Oliver Hausen / Future Image / ActionPress Jürgen Domian bei der Premiere von "Domian - Interview mit dem Tod"

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Jürgen Domian in Köln

