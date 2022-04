Alle Fans von Jürgen Domian (64) müssen nun ganz stark sein. Seit fast zwei Jahrzehnten begeistert der Fernsehmoderator regelmäßig ein Millionenpublikum vor den TV-Geräten. Nachdem seine Sendung 2016 vorübergehend eingestellt wurde, feierte er vor zwei Jahren seine Rückkehr ins Fernsehen. Nun hatte der Autor allerdings sehr unerfreuliche Nachrichten für alle Liebhaber seines Formats. Jürgen verkündete, dass "Domian Live" ein für alle Mal aus dem Fernsehen verschwinden würde.

Die traurige Nachricht gab der Entertainer nun auf Facebook bekannt. "Es wird im WDR-Fernsehen keine Fortsetzung der Sendung 'Domian live' geben", schrieb der 64-Jährige. Offenbar habe es bis zuletzt noch Verhandlungen um eine Fortführung des Formats gegeben, die aber nicht geglückt seien. "Eine Einigung ist leider nicht zustande gekommen. Ich bedauere das sehr", versicherte das TV-Gesicht.

Besonders traurig sei dies auch für seine Anhänger, denn wie Domian erklärte, hätten viele Zuschauer besonders in diesen schweren Zeiten auf etwas Unterhaltung und einen Lichtblick in ihrem Leben in Form von "Domian Live" gehofft. "Welche neuen Wege mein Team und ich nun gehen werden, steht noch nicht fest", erzählte der gebürtige Gummersbacher. Anschließend versprach er seinen Fans jedoch, sie weiterhin über die neusten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten.

Jürgen Domian bei der Aufzeichnung der WDR-Talkshow "Kölner Treff"

Jürgen Domian in Köln

Jürgen Domian bei der 1Live Krone 2016

