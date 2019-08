Das war ein kurzes, aber deutliches Statement! Die ZDF-Nachrichtensprecherin Maja Weber ließ kürzlich kein gutes Haar an Helene Fischer (35). Die Moderatorin setzte ein sexy Latex-Outfit, das die Schlagersängerin in ihrem Konzertfilm "Spürst du das?" trug, in Verbindung mit dem Rotlichtviertel. Der besagte Auftritt wurde allerdings bei ihrem Arbeitgeber, dem Sender ZDF, ausgestrahlt. Nun äußerte sich ein Sprecher des Medienunternehmens zu dem Vorfall!

Gegenüber Bild distanzierte sich der Sender klar von den Aussagen seiner Mitarbeiterin. "Das ZDF teilt in keiner Weise die Meinung von Frau Weber. Wir sind stolz darauf, dass Helene Fischer mit ihren Auftritten und Konzerten im ZDF präsent und erfolgreich ist", erklärte ein Pressesprecher. Ob der Moderatorin nun berufliche Konsequenzen drohen? Die Meinung der Journalistin scheint auch bei dem ein oder anderen Promi nicht besonders gut anzukommen.

Heino (80) scheint kein Verständnis für den harschen Vergleich mit dem Rotlichtviertel zu haben. "Ich finde, dass Helene dieses Lack-Outfit durchaus tragen kann, ohne dass es billig aussieht. Es mit Prostitution in Verbindung zu setzen, ist Quatsch. Sie geht ja mit dem Outfit nicht in die Kirche, sondern steht auf der Bühne, da gehört so was heute dazu", sagte der Schlagersänger dem Medium. Die Schauspielerin Susan Sideropoulos (38) sieht zwischen dem Look der Sängerin und dem internationaler Stars keinen Unterschied: "Sie macht doch im Grunde nur dasselbe wie eine Madonna (61) oder Lady Gaga (33) – das gehört doch zur Performance!"

Twitter / MajaWeber1 Maja Weber

Anzeige

Rudnik,Christian Helene Fischer bei der ZDF-Fernsehsendung "Menschen 2015" in München

Anzeige

Getty Images Susan Sideropoulos 2017 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de