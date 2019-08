Tobias Wegener (26) wehrt sich! Der ehemalige Love Island-Kandidat machte vor seinem Einzug in den Promi Big Brother-Container klar – er ist Single. Im TV-Knast verguckte er sich in die spätere Siegerin Janine Pink (32), die beiden begannen eine süße Turtelei und gingen als Paar aus der Sendung. Nach der Ausstrahlung wendet sich nun aber eine Frau an die Öffentlichkeit, die behauptet, Tobi hätte die drei Monate vor dem Format mit ihr verbracht. Daniela B. unterstellt dem Hottie, er habe ihr Avancen gemacht und sie sei von einer festen Beziehung mit ihm ausgegangen. Diesen Behauptungen widerspricht Tobi jetzt vehement!

Der Anwalt des Sonnyboys ließ auf Promiflash-Anfrage Folgendes ausrichten: "Im Namen unseres Mandanten Tobias Wegener nehmen wir Bezug auf die aktuelle Berichterstattung über unseren Mandanten. Dort bezeichnet Daniela B. diesen u. a. als notorischen Lügner und stellt die Behauptung auf, er treibe ein falsches Spiel mit Frauen. Hierzu teilen wir mit, dass unser Mandant die Aussagen von Daniela B. entschieden zurückweist. Es handelt sich um schwere Beleidigung ohne jegliche Substanz." Der 26-Jährige wolle diese Unterstellungen so nicht hinnehmen und gehe gegen die rufschädigenden Behauptungen vor. Sein Anwalt habe sogar bereits rechtliche Schritte eingeleitet.

Wie sich Janine während dieses Dramas wohl fühlen mag? Bislang hat sie sich noch nicht zu den gemeinen Unterstellungen der anderen Frau geäußert. Doch zwischen ihr und Tobi scheint alles gut zu sein – in den sozialen Netzwerken zeigen sie sich nach wie vor verliebt.

SAT.1 "Promi Big Brother"-Finalist Tobias Wegener

Anzeige

Getty Images Tobias Wegener und Janine Pink nach dem "Promi Big Brother"-Finale 2019

Anzeige

SAT.1 Tobias Wegener und Janine Pink

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de