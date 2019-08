War Johannes Hallers (31) Forderung gar nicht so abwegig? In der vergangenen Sommerhaus-Folge ging es richtig zu Sache: Drama, hitzige Diskussionen und sogar eine Beinahe-Schlägerei. Johannes hatte von Mitstreiter Willi Herren (44) gefordert, das Haus freiwillig zu verlassen – und damit einen fiesen Streit ausgelöst. Die seltsame Bitte des Bachelor in Paradise-Stars überraschte nicht nur Willi, sondern auch die Fans. Doch jetzt gibt der Schlagerstar vor Promiflash zu: Er wollte tatsächlich mehrmals freiwillig ausziehen.

"Ich wollte ja dreimal das Haus verlassen", plaudert der ehemalige Lindenstraße-Darsteller im Gespräch mit Promiflash aus. Willi hätte sich während der Zeit in der VIP-WG einfach nicht mehr wiedererkannt und habe deshalb auch das ein oder andere Tränchen verdrückt. "Es waren nur noch Intrigen, Schmutz und Dreck. Es war unsauber und meine Frau hat mich da echt motiviert, sonst wäre ich raus gewesen", erklärt er – und ist dankbar, dass Jasmin ihm Kraft gegeben hatte. Trotzdem ist sich der Sänger sicher: Die Ausnahmesituation im Star-Lager hat ziemlich an ihm gezehrt und der guten Laune des Kölners Einhalt geboten.

Auch wenn Johannes und Freundin Yeliz Koc (25) mit der Idee, dass Team Herren freiwillig das Feld räumen könnte, vielleicht doch nicht so falsch gelegen hatten: Freunde werden die zerstritten Pärchen wahrscheinlich nicht mehr werden. In dem heftigen Schlagabtausch während der Show beschimpfte Willi seinen Konkurrenten nicht nur als Frauenschläger – sondern wollte auch eine einstweilige Verfügung erwirken, weil Johannes ihn einen "trockenen Alkoholiker" genannt hatte.

