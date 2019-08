Die Krönchenkinder von Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) wachsen langsam aber sicher zu kleinen Persönlichkeiten heran! Bei jedem offiziellen Event, auf dem Prinz George (6) und seine Schwester Prinzessin Charlotte (4) auftauchen, sind sie der Hingucker. Besonders die Vierjährige verzückte zuletzt sämtliche Royal-Fans, als sie bei einer Segelregatta ihrem Opa frech die Zunge entgegenstreckte. Nun verriet ein Insider, was für Charakterzüge die Königshaus-Kids haben!

"George ist zurückhaltender, während Charlotte total aufgeschlossen ist", plauderte die Quelle jetzt gegenüber People aus. Seine reservierte Art erkläre sich der Insider damit, dass der Sechsjährige eventuell schon weiß, dass er eines Tages der König von Großbritannien sein wird. Und auch Parallelen zwischen den Kindern, ihrem Papa und ihrem Onkel, Prinz Harry (34), können schon gezogen werden: "Es ist genau wie bei William und Harry. Harry ist entspannter, während William etwas ernster rüberkommt, weil er in der direkten Thronfolge steht", stellte der Royal-Experte fest.

Obwohl George nach seinem Opa Charles (70) und Papa William den Thron besteigen wird und damit eine ganz besondere Rolle innehat, sollen seine Eltern alle drei Sprösslinge, also auch das Nesthäkchen Prinz Louis (1), gleich behandeln – nämlich so normal, wie möglich. Ein Indiz dafür sei, dass das Elternpaar das Mädchen auf die gleiche Schule wie seinen großen Bruder schicken wird: "Sie kann es kaum erwarten, mit George die Thomas's Battersea-Schule in London zu besuchen!"

DOMINIC LIPINSKI / Getty Images Prinz George, Prinz William und Prinzessin Charlotte

Doug Peters / Empics / ActionPress Prinz George und Prinzessin Charlotte bei der The King's Cup Regatta

Splash News Herzogin Kate, Prinz Louis, Prinz George und Prinzessin Charlotte im Juli 2019

