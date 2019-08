Es ist wohl die turbulenteste Das Sommerhaus der Stars-Staffel aller Zeiten! Vor allem das Halbfinale am vergangenen Dienstag hatte es in sich! Dabei wurde nicht nur verbal um sich geschlagen, fast wären die Kandidaten sogar mit Fäusten aufeinander losgegangen. Auch zahlreiche prominente Zuschauer fiebern Woche für Woche vor den TV-Bildschirmen mit – Reality-TV-Liebhaberin Jessica Paszka (29) outete sich nun ebenfalls als großer Fan der Show.

"Da hat RTL mal wieder die richtigen Menschen rausgesucht, es ist so spannend, unglaublich", schwärmte die Essenerin mit strahlenden Augen in ihrer Instagram-Story. Es sei unheimlich aufregend zu beobachten, wie in der Sendung verschiedene Charaktere aufeinandertreffen. "Aber es ist nicht nur spannend, sondern auch sehr amüsant und teilweise habe ich sehr mitgefiebert, weil ich den einen oder anderen Menschen ja auch gut kenne", ergänzte die 29-Jährige und spielte damit auf Johannes Haller (31) an. Immerhin hatte der Sommerhaus-Kandidat 2017 bei Die Bachelorette um das Herz der einstigen Rosenkavalierin gekämpft.

Ex-Sommerhaus-Bewohner Menowin Fröhlich (31) kann Jessis Begeisterung eher nicht teilen. Er schmiss vor Kurzem freiwillig das Handtuch und kann nicht glauben, was nach seinem Auszug abgeht. "Mir tut es einfach nur im Herzen weh, so etwas sehen zu müssen von Menschen, die sich ja eigentlich verstanden haben. Was 50.000 Euro alles so anrichten können, ist echt krass", lautete sein Fazit.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka

MG RTL D Johannes und Jessica bei "Die Bachelorette", Folge 5

Instagram / menowin_official Menowin Fröhlich, Reality-Star

