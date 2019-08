Was läuft wirklich zwischen ihnen? Seit die Trennungsnews vor einigen Tagen die Runde gemacht haben, wurde Jamie Foxx (51) immer häufiger gemeinsam mit Sela Vave in der Öffentlichkeit gesehen. Es wurde sogar gemunkelt, sie sei der Grund für das Liebesaus zwischen dem Schauspieler und Katie Holmes (40). Der Hollywoodstar dementierte das zwar – doch jetzt wurde er erneut mit Sela erwischt. Jamie soll sie seiner Ex-Freundin Kristin Grannis vorgestellt haben!

Am Montagabend entdeckten Paparazzi den 51-Jährigen in einem lässigen Outfit vor dem Edel-Restaurant Nobu in Malibu, wie Aufnahmen zeigen, die Daily Mail veröffentlichte. Allein schien Jamie aber nicht gegessen zu haben: Kurz nach ihm schlenderte auch Sela aus dem Laden – dicht gefolgt von Kristin, mit der er die gemeinsame Tochter Annalise hat. Laut der britischen Zeitung sollen die drei ein gemeinsames Dinner genossen haben. Ob es dabei lediglich ein Treffen unter Freunden war oder ob Jamie seiner Ex seine vermeintliche, 30 Jahre jüngere neue Freundin vorstellen wollte, ist nicht bekannt.

Jamie meldete sich vor Kurzem selbst in einer Instagram-Livestream zu Wort und beteuerte, dass er nur der Mentor von Sela sei. Die Sängerin sei schließlich so alt wie seine Tochter und verbringe viel Zeit mit seinen Kids – dies unterstreiche seiner Meinung nach nur, dass zwischen ihm und der 21-Jährigen eine professionelle Beziehung herrsche.

Instagram / selavave Sela Vave und Jamie Foxx, 2019

Marksman/ Snorlax / MEGA Kristin Grannis, Jamie Foxx und Tochter Annalise im Disneyland

Getty Images Jamie Foxx im Juni 2019

