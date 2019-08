So hat sich Missy Elliott (48) das Ende der Preisverleihung garantiert nicht vorgestellt! Die R’n’B-Ikone ist am Wochenende bei den MTV Video Music Awards aufgetreten und hat ein Medley aufgeführt, das allen in Erinnerung gerufen hat, was für eine geniale Künstlerin sie ist. An dem Abend, an dem sie den angesehenen Video Vanguard Award verliehen bekam, trug Missy eine Kette, die mit Diamanten besetzt war und alle Augen auf sich zog. Doch genau dieses Prachtstück ist jetzt verschwunden!

Deswegen bittet die Sängerin ihre Fans und Kollegen nun um Hilfe, um den teuren Schmuck so schnell wie möglich wieder aufzuspüren. "Falls jemand diese Kette bei den VMAs im Backstagebereich gefunden hat oder irgendetwas darüber weiß – es gibt eine Belohnung", rief die 48-Jährige laut Just Jared auf. Dazu teilte sie ein genaues Foto der Kette. Ob Missy den Schmuck einfach verlegt hat oder ob er tatsächlich mutwillig gestohlen wurde, ist wohl noch nicht bekannt.

Die “Work It”-Interpretin feiert gerade ein fulminantes Comeback: Neben Features mit Ariana Grande (26) und Lizzo brachte Missy am 23. August ganz überraschend ihr neues Album “Iconology” raus, das bereits jetzt von Musikliebhabern gefeiert wird.

Getty Images Missy Elliott bei den MTV Video Music Awards 2019

