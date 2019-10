Missy Elliott (48) hat sich kaum verändert! 1997 brachte die US-amerikanische Rapperin ihr erstes Solo-Album raus. "Supa Dupa Fly" wurde 1,2 Millionen Mal in den Staaten verkauft, die Single-Auskopplung "Sock It 2 Me" stieg sogar auf Anhieb in die Top 20 der Hitliste ein. Jetzt, über zwei Jahrzehnte später, veröffentlicht Missy Elliott ein neues Werk und wie das Cover beweist: Die Musikerin ist kein bisschen gealtert.

Missy Elliott feiert ihre ewige Jugend! Die heute 48-Jährige teilte eine Collage zweier Fotos bei Instagram: Auf der linken Seite das Original-Cover ihrer Debüt-Platte, rechts die nachgestellte Version. "Wow! Für dieses Halloween habe ich mich dazu entschieden, mein erstes Album-Cover von vor 22 Jahren nachzustellen", erklärte die Sprachkünstlerin ihrer Community und schrieb weiter: "Eines der Bilder habe ich erst vor drei Tagen gemacht, das andere vor 22 Jahren. Könnt ihr einen Unterschied erkennen?"

Zuletzt hatte Missy Elliott 2005 ein komplettes Werk rausgebracht: Auf "The Cookbook" folgten nur noch vereinzelt Songs. Statt sich auf ihre Musikkarriere zu konzentrieren, tauchte die Künstlerin dafür häufiger im TV auf – unter anderem als Coach-Assistent bei The Voice oder auch als Gast-Synchronsprecherin für die Cartoon-Serie "American Dad".

Getty Images Missy Elliott im August 2019

