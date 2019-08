Für Missy Elliott (48) bleibt sie unvergessen! Die 48-jährige Rapperin ist selbst gerade erst zurück im Musikbusiness. Bei den diesjährigen MTV Video Music Awards wurde die Musikerin am Montag mit dem "Video Vanguard Award" für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Ein besonderer Abend, den eine enge Freundin von Missy allerdings nicht mehr miterleben durfte: Sängerin Aaliyah (✝22) verlor am 25. August 2001 infolge eines tragischen Unfalls ihr Leben. Für den Hip-Hop-Superstar Grund genug, der viel zu früh verstorbenen Künstlerin zu gedenken!

Am vergangenen Sonntag jährte sich Aaliyahs Tod zum 18. Mal. Aus diesem Anlass ließ es sich Missy nicht nehmen, der Prinzessin des R&B einige rührende Worte zu widmen: "Aaliyah, es ist nun 18 Jahre her, aber dein Style und deine Musik wirken sich noch immer auf alle Generationen nach dir aus! Auf dass du im Paradies in Frieden ruhst", so die Rap-Ikone via Twitter. Und ergänzte ihren Post mit den Worten: "Wir werden dich niemals vergessen, so viel Liebe für dich, Babygirl. Wir vermissen dich alle."

In den 90er-Jahren hatte Aaliyah mit Missy als Produzentin an ihrem zweiten Studioalbum "One in a Million" zusammengearbeitet – zwischen den beiden Frauen entstand eine tiefe Freundschaft. 2001 veröffentlichte die damals 22-Jährige dann ihr drittes Studioalbum. Nachdem Aaliyah ihr Musikvideo für die dritte Single der Platte abgedreht hatte, starben sie und einige Mitglieder der Crew bei ihrer Heimreise durch den Absturz ihres Flugzeugs auf den Bahamas.

Getty Images Missy Elliott bei den VMAs 2019

Anzeige

Getty Images Aaliyah im August 2000

Anzeige

Instagram / timbaland Missy Elliott und Aaliyah

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de