Missy Elliott nun in Rock 'n' Roll Hall of Fame aufgenommen

Es ist eine große Ehre für Missy Elliott (52)! Die US-amerikanische Künstlerin, die mit bürgerlichem Namen Melissa Arnette Elliott heißt, begann sich schon früh für Musik zu interessieren. In den späten 80ern war sie Mitglied der R&B-Band Sista gewesen. Mehr als zehn Jahre später startete sieihre Solokarriere, und das mit Erfolg: Die "Work It"-Interpretin zählt heute zu den berühmtesten und erfolgreichsten Rapperinnen. Jetzt erhält sie eine besondere Auszeichnung: Missy Elliott wurde in die Rock 'n' Roll Hall of Fame aufgenommen.

Wie Spiegel berichtet, kam es am Freitag in New York zu der Ehrung. Missy schrieb damit Geschichte – die 52-Jährige ist nämlich die erste Rapperin, die Teil der Rock 'n' Roll Hall of Fame wurde. Ebenfalls geehrt wurden Sängerin Kate Bush und Rocksängerin Sheryl Crow (61). Bei der Gala gab Missy zu Freuden ihrer Fans einen ihrer größten Hits zum Besten und sang "Get Ur Freak On."

Somit kann Missy einen weiteren Meilenstein feiern. Denn im November 2021 enthüllte sie ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. "Es ist ein Segen, groß zu träumen und jetzt ist es wirklich passiert. Ich stehe hier", habe sie laut NME während ihrer emotionalen Rede gesagt.

Getty Images Missy Elliott, Mai 2023

Getty Images Missy Elliott, Juli 2019

Getty Images Missy Elliott bei der Enthüllung ihres Sterns am Walk of Fame in Hollywood, November 2021

