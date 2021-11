Missy Elliott (50) hat endlich ihre eigene Sternenplakette! Seit über 20 Jahren ist die Rapperin nun schon im Geschäft, nachdem sie im Jahr 1997 mit ihrem ersten Soloalbum "Supa Dupa Fly" die Charts stürmte. Im Jahr 2019 wurde die Musikeirn sogar mit einem Platz in der Songwriters Hall of Fame ausgezeichnet. Jetzt wurde der Künstlerin eine ganz besondere Ehre zuteil: Missy Elliott darf sich über ihren eigenen Stern auf dem Walk of Fame freuen!

Bei der Zeremonie in Hollywood enthüllte die 50-Jährige am 8. November ihren Stern und zeigte sich dabei sichtlich gerührt. "Es ist ein Segen, groß zu träumen und jetzt ist es wirklich passiert. Ich stehe hier", zitiert unter anderem NME die emotionale Rede der Rap-Ikone. Darin dankte sie auch all den Musikerinnen, die ihr den Weg geebnet hatten, wie beispielsweise Queen Latifah (51) und Angie Stone (59): "Ihr alle seid der Rücken, an den wir uns anlehnen. Ihr seid das Fundament [auf dem alles aufbaut, Anm. d. Red.]."

Als Gastrednerin war zudem Lizzo (33) mit dabei. Die Musikerin bezeichnete ihre Kollegin nicht nur als "den hellsten Stern im Universum", sondern machte auch deren Einfluss auf sie deutlich. "Ich habe dich mein ganzes Leben lang beobachtet und einen Superstar in dir gesehen. Aber ich habe auch mich selbst gesehen", richtete die Musikerin wohlwollende Worte an Missy Elliott.

Getty Images Missy Elliott bei den VMAs 2019

Getty Images Missy Elliott bei der Enthüllung ihres Sterns am Walk of Fame in Hollywood, November 2021

Getty Images Lizzo bei der Enhüllung des Sterns von Missy Elliott am Walk of Fame in Hollywood, November 2021

