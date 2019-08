Sie unterstützt ihn in guten wie in schweren Zeiten! Bereits seit Justin (25) und Hailey Biebers (22) ersten Wochen als Paar hatten die beiden einige emotionale Tiefpunkte, wie etwa die Depressionen des Musikers, zusammen durchgestanden. Im Laufe seiner Beziehung meisterte das Ehepaar eine Hürde nach der nächsten – und genau das rechnet der Sänger seiner Angetrauten bis heute an. So bedankt sich der Songwriter bei dem Model!

Dieser Post auf seinem Instagram-Account hätte nicht emotionaler verfasst sein können: Das Video seines allerersten Auftritts in einer Kirche ziert Justin mit vielen Zeilen, in denen er sich in seinem religiösen Glauben bestätigt fühlt. Den Beitrag widmet der 25-Jährige allerdings nicht nur Jesus, sondern auch seiner Hailey! "Gott zieht mich durch eine harte Zeit. [...] Ich möchte auch meiner Frau dafür danken, dass sie in dieser Zeit so eine unglaublich große Unterstützung in meinem Leben ist", lässt Biebs die Modeikone wissen.

Hailey lässt ihrem Mann im Gegenzug aufbauende Worte da: "Ich bin so stolz auf den Menschen, der du bist", erklärt sie liebevoll in den Kommentaren. Na, wenn diese süßen Worte nicht die idealen Voraussetzungen für ihre anstehende zweite Hochzeit im Herbst sind!

APEX / MEGA Justin Bieber, Musiker

Rachpoot/MEGA Hailey und Justin Bieber

APEX / MEGA Hailey Bieber, Model

