Am Samstag jährt sich Prinzessin Dianas (✝36) Todestag bereits zum 22. Mal: Die Mutter von Prinz Harry (34) und Prinz William (37) wurde von Royal-Fans auf der ganzen Welt verehrt. 1997 kam die Prinzessin von Wales jedoch auf tragische Weise bei einem Autounfall in Paris ums Leben. Doch auch 22 Jahre später haben ihre Supporter sie nicht vergessen: Sie verzierten nun den Kensington Palast mit Fotos ihres Idols!

Wie das Hello Magazine berichtet, befestigen seit Freitag immer mehr Menschen Fotos von Lady Di und ihren Söhnen an dem Zaun des Palastes – direkt am Tor wurde sogar ein XXL-Banner geheftet. Auf dem Plakat befindet sich neben Porträtaufnahmen der Britin auch eine Botschaft: "Diana, Prinzessin von Wales, für immer in unseren Herzen. Deine wundervolle Arbeit setzt sich durch deine Söhne fort."

Auch William und Harry werden ihre Mutter an ihrem Todestag ehren und sich zu einem gemeinsamen Essen treffen: "Sie sprechen über die kleinen Dinge an Diana, die sie zum Lachen gebracht haben: die Skiausflüge und Trips zum Vergnügungspark Thorpe Park, die Anstrengung, die sie für ihre Geburtstage unternahm – alles", verriet ein Insider.

Action Press / The Picture Library Prinz William, Prinz Harry und Prinzessin Diana in London im Oktober 1993

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im August 2017

NOBLE/DRAPER / SplashNews.com Prinzessin Diana, 1997

