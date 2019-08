Schwebt die frisch getrennte TV-Bekanntheit etwa wieder auf Wolke sieben? Erst im August hatte Temptation Island-Verführerin Anastasiya Avilova (30) ganz offiziell bestätigt: So schnell sich ihre Beziehung mit Ennesto Monté (44) auch entwickelt hatte – genauso schnell war sie auch wieder vorbei: Nach wenigen gemeinsamen Wochen gingen sie wieder getrennte Wege. Umso überraschender ist nun ihr jüngster Auftritt auf einem Red Carpet: Den Teppich bestritt sie mit einem Mann an ihrer Seite – Mike Cees!

Was es mit diesem Pärchenauftritt auf sich hatte, wollte Promiflash natürlich ganz genau wissen und hakte bei der Angermaier Trachtennacht 2019 in Berlin nach: "Mike hat mich ganz spontan hierhin eingeladen.[...] Wir wissen selber nicht, was läuft, wir sind erst mal ganz, ganz gut befreundet", erklärte Ana. Obwohl sie den blauen Teppich des Events mit Begleitung unsicher mache, war ihre Schleife deutlich auf der Single-Seite gebunden – angeblich unbewusst und nur, weil ihr Handtäschchen Platz brauchte. So, so!

Der Unternehmer fügte sogar verdächtig hinzu: "Ich glaube, irgendwann findet Gutes zusammen." Die beiden kennen sich übrigens durch Mikes Ex-Freundin Janina Gander – sie war Anastasiyas Show-Kollegin in der ultraheißen Kuppelsendung!

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und Anastasiya Avilova

Promiflash Anastasiya Avilova und Mike Cees

Privat Janina Gander und Mike Cees

