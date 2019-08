Platzt die Liebe von Janine Pink (32) und Tobias Wegener (26) nun etwa wie eine Seifenblase? Nach ihrer Romanze im Promi Big Brother-Camp schweben die beiden auf Wolke sieben. Doch das junge Glück wird nun von schweren Vorwürfen überschattet: Eine Ex-Flamme des Love Island-Hotties wirft ihm vor, sie bis vor seinem Einzug in die Fernseh-WG getroffen zu haben und ein Lügner zu sein. Tobi dementierte das bereits und genießt offenbar Janines volles Vertrauen, denn: Die Sächsin steht nach wie vor hinter ihm.

Gegenüber Bild stellte die ehemalige Köln 50667-Darstellerin klar, dass es ihr egal sei, ob Tobi vor ihrer TV-Turtelei andere Mädels gedatet habe. "Ich war auch nicht alleine auf dem Abschlussball. So wie ich Tobi kennengelernt habe, ist er ein absoluter Gentleman", erklärte sie. Sie habe sich unter anderem wegen seiner Aufrichtigkeit in Tobi verliebt. Er sei bislang in allen Dingen offen und ehrlich zu ihr gewesen. Das Verhalten, das seine vermeintliche Liebschaft geschildert habe, passe einfach nicht zu dem 26-Jährigen.

Tobis Ex-Flirt hatte zwar zugegeben, dass es nicht sicher war, ob es sich wirklich um eine feste Beziehung handelt. Doch für die Blondine sei klar gewesen, dass es etwas Ernstes ist. "Wenige Tage vor seinem Start bei 'Promi Big Brother' war er noch bei mir – und hat mir direkt vorher eine Nachricht geschickt, dass er keinen Mist macht und ich auch keinen machen soll", berichtete sie.

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener in Amsterdam

Instagram / janinepinkofficial Schauspielerin Janine Pink

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener im Dezember 2018

