Ist dieses Make-over der Startschuss für einen neuen Lebensabschnitt? Aktuell sitzen die Fans der Kuppelshow Die Bachelorette regelrecht auf heißen Kohlen: Wird die diesjährige Rosenkavalierin Gerda Lewis (26) das Format mit ihrem Traumprinzen verlassen? Eine letzte Folge ist von ihrer Liebessuche noch übrig – aber noch bevor dieses TV-Kapitel zu Ende geht, öffnet sich für die Influencerin offenbar schon ein neues: Gerda hat eine optische Veränderung gewagt!

Auf ihrem Instagram-Account kündigt die ehemals platinblonde Fernseh-Junggesellin an: "Es ist Zeit, mich von meinem Barbie-Ich zu verabschieden" – und das nicht ohne Grund! Auf dem Foto lässt sich deutlich erkennen, dass Gerdas hellblonde Mähne nun wirklich der Vergangenheit angehört. Mittlerweile trägt sie ihre Extensions in einem Erdbeerblond! "Ich bin jetzt fertig beim Frisör und ich muss euch sagen, ich liebe diese Haarfarbe. Sie ist so schön, ich glaube, das ist die schönste Haarfarbe, die ich jemals hatte", freut sich das Model.

Gerda könne es selbst nicht fassen, dass sie all die Jahre zwischen Braun und Blond gewechselt und sich bis jetzt nie für einen Mittelweg entschieden hat. Den Fans gefällt der haarige Kompromiss jedenfalls super: "Sieht viel natürlicher aus! Steht dir richtig gut" und "Der natürliche Look ist umwerfend", sind Gerdas Follower begeistert! Ob die neue Frisur etwas mit einer neuen Liebe zu tun hat, bleibt bisher aber ein Geheimnis.

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Bachelorette 2019

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis im August 2019

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Influencerin

