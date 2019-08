Das Schicksal des kleinen Michaels rührt Gerda Lewis (26) und Bonnie Strange (33) zu Tränen: Der Einjährige wurde mit der seltenen Erbkrankheit spinale Muskelatrophie Typ 1 geboren – erkrankte Kinder haben ohne Behandlung lediglich eine Lebenserwartung von ein bis zwei Jahren. Die Therapie, die bisher nur in den USA durchgeführt wird, ist jedoch teuer. Um ihren Sohn retten zu können, haben seine Eltern deshalb ein Spendenkonto eingerichtet. Zahlreiche Promis haben ihre Community bereits zum Spenden aufgerufen!

"Bitte, bitte, bitte, tut mir ein Gefallen, spendet etwas für den kleinen Michael – selbst wenn es nur ein Euro ist. Ich will mir gar nicht vorstellen, was seine Eltern gerade für eine Hölle durchleben müssen, nicht zu wissen, ob das Kind überleben wird oder ob das Geld zusammen kommt", meinte Gerda in ihrer Instagram-Story. Die Bachelorette betonte, wie wichtig es mit ihrer Reichweite sei, auf derartige Fälle aufmerksam zu machen – das Model bat ihre Follower aber nicht nur um eine Spende, sie überwies auch selbst 500 Euro auf das Spendenkonto. Bonnie zeigte sich ebenfalls zutiefst getroffen und schrieb am Freitag in ihrer Instagram-Story: "Es sind schon 300.000 Euro mehr als gestern Abend. Das heißt, eine halbe Million ist momentan zusammen."

Auch die Fußballer André Schürrle (28) und Jérôme Boateng (30) teilten Michaels Profil in ihren Storys – Sila Sahin (33) bat ihre Follower schon vor einer Woche darum, sich für das Kleinkind einzusetzen: "Ich glaube, wenn jeder etwas dazu gibt, dann hat der kleine Junge eine Chance und ich hoffe, dass wir das schaffen."

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Bachelorette 2019

Actionpress/ Chris Emil Janßen Bonnie Strange, Model

Actionpress/ Hauter,Katrin Sila Sahin, Schauspielerin

