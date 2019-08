David Beckham (44) zeigt sich in voller Pracht! Mit seiner Ehefrau Victoria (45) und den gemeinsamen Kindern urlaubt der ehemalige englische Nationalkicker aktuell in Frankreich. Ihre Zeit auf einer Luxusjacht verbringt die britische High-Society-Familie aber nicht alleine: Elton John (72) und Ehemann David Furnish (56) reisen mit ihnen zusammen. Letzterer präsentiert seinen Fans nun, wie schön ein Trip mit Becks sein kann – er stellt den Hottie in knappem Badehöschen zur Schau!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte David eine Aufnahme, die für ordentlich Furore sorgt: In einer orangen Badehose steht sein Namensvetter an Bord des Bootes und grinst frech in die Kamera – doch nicht das Lächeln des 44-Jährigen verblüfft die Follower, sondern sein Schritt! Die hochgezogene Beule im Genitalbereich lässt kaum Spielraum für Fantasien. Eltons Liebster kommentierte den Schnappschuss frech: "Bloß keine Bräunungsstreifen!"

Wie der Ex-Fußballer selbst auf Instagram erklärte, sind er und Victoria bereits seit 24 Jahren mit dem Musiker und dessen besserer Hälfte befreundet. "Wir lachen noch immer wie am ersten Tag!", schrieb der vierfache Vater zu einem Foto mit dem Kultsänger.

Instagram / davidbeckham Elton John, Victoria Beckham, David Furnish und David Beckham in Frankreich

Instagram / davidfurnish David Beckham im Urlaub

Instagram / davidbeckham David Beckham und Elton John in Frankreich

