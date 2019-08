Wie die Mutter so die Tochter – oder umgekehrt? Auf ihrem Social-Media-Kanal teilt Jenny Frankhauser (27) ziemlich private Details mit ihren Followern. Zuletzt sprach die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin sogar öffentlich über ihre Trennung von Fitnessmodel Hakan Akbulut. Ob sich Mama Iris Klein (52) den Influencer-Lifestyle von ihrem Nachwuchs abgeguckt hat? Denn auch sie erfreut die Fans immer öfters mit Beiträgen in ihrem Feed. Jenny findet das ziemlich lustig und amüsiert sich im Netz über ihre Mutter.

"Ich find' das so goldig. Die ist ja jetzt so ein Oldtimer-Influencer. Und wie die das macht, ist einfach so süß", freut sich das TV-Sternchen in seiner Instagram-Story. Iris teilt nämlich nicht nur Pics auf ihrem Account, sondern dreht jetzt sogar eigene Beauty-Videos. "Hallo, meinen lieben Instagrammler", begrüßt sie ihre Follower ziemlich ulkig – und stellt in mehreren Clips ihre Lieblings-Haarprodukte vor. Jenny ist total happy über den Erfolg ihrer Mama – und findet ihre Beiträge "richtig geil".

Ob Mutter und Tochter bald auch mal zusammen ein Influencer-Video drehen? Iris wünscht sich immerhin schon seit Langem, dass ihre Tochter zum Rest der Familie in die Wahlheimat Mallorca zieht. "Sie versucht es immer wieder", lachte die 27-Jährige damals – ernsthafte Umzugsabsichten hat sie bisher allerdings noch nicht geäußert.

Instagram / jenny_frankhauser Reality-TV-Sternchen Jenny Frankhauser

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ TV-Bekanntheit Iris Klein

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser TV-Bekanntheit Jenny Frankhauser

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de