Iris Klein (51) möchte ihre Schäfchen alle beisammen halten! Die 51-Jährige wanderte vor wenigen Wochen zusammen mit ihrem Mann Peter nach Mallorca aus. Jetzt wohnt sie in unmittelbarer Nähe zu ihrer Tochter Daniela (32), ihrem Schwiegersohn Lucas (51) und der kleinen Sophia (3). Ihre zweite Tochter Jenny (26) blieb derweil in Ludwigshafen. Das möchte ihre Mama jedoch schleunigst ändern: Sie will, dass Jenny auch zu ihrer Familie in den Süden zieht!

Am Mittwoch verriet Jenny in ihrer Instagram-Story, dass sie gerade erkältet ist. Diesen Beitrag sah offenbar auch Mama Iris, die ihr kurz darauf eine Nachricht schrieb: "Komm nach Mallorca, hier ist es warm." Die 26-Jährige machte davon prompt einen Screenshot und teilte die lieb gemeinte Aufforderung ihrer Mutter mit ihren Fans. "Sie versucht es immer wieder", kommentierte sie das Ganze amüsiert. Im Oktober hat die Dschungelcamp-Siegerin von 2018 ihrer Familie zumindest schon mal einen Besuch auf Malle abgestattet.

Ihre Eindrücke von der Wahlheimat ihrer Liebsten teilte die Sängerin damals auch mit ihren Fans: "Es ist so schön hier, Leute. Oh mein Gott, ich flippe aus", schwärmte sie in ihrer Insta-Story. Von Umzugsplänen war bisher allerdings noch nie die Rede.

Facebook / Peter und Iris Klein Peter und Iris Klein, Reality-Stars

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein, Sophia Cordalis und Daniela Katzenberger

WENN.com Iris Klein, Jenny Frankhauser und Peter Klein

