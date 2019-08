Simon Will begeistert mit seinen Comedy-Videos fast 900.000 Follower. Der YouTuber nutzt seine Reichweite aber auch, um ernste Themen anzusprechen: Zum Beispiel verbrachte er kürzlich für ein Selbstexperiment einen Tag in einem Rollstuhl und erntete eine Menge Respekt dafür. Nun erhält der Rotschopf erneut Anerkennung von seinen Fans – diesmal jedoch für seinen Body. Der Webvideo-Produzent hat plötzlich einen stahlharten Waschbrettbauch!

Simon veröffentlichte auf Instagram eine Vorher-Nachher-Collage von sich und enthüllte damit seinen definierten Körper. Lediglich drei Monate liegen zwischen den beiden Fotos – erreicht habe er die neue Form mithilfe seines Personal Trainers Jas Jasko: "Wir haben mit einem Drei-Monate-Plan angefangen und Jas hat mir prophezeit, dass ich in diesen drei Monaten nicht nur easy mein Idealgewicht erreichen, sondern auch eine richtig athletische Form aufbauen kann." Er habe auch seine Ernährung umgestellt und einen Trainingsplan erarbeitet. Simon gab aber zu, dass er es oft nur ein- bis zweimal ins Fitnessstudio geschafft habe.

Der Social-Media-Star hat in den vergangenen Wochen nicht nur einen optischen Wandel durchgemacht: "Es ist unglaublich, wie viel Energie ich jeden Tag für meinen Job, die Kreativität und auch sonst einfach alles, was ich den Tag über mache, habe, seit ich gesund esse." Simon forderte in seinem Post ebenfalls seine Follower dazu auf, auf einen gesunden Lebensstil zu achten: "Die über den ganzen Tag anhaltende Wach- und Klarheit, die mit einer anständigen Ernährung eintritt, ist unbezahlbar und geiler als jede Pizza."

Instagram / simonwill Simon Will im Juni 2018

Instagram / simonwill Simon Will im März 2019

Instagram / simonwill Simon Will, YouTuber

