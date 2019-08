Das Ende ihrer zehnjährigen On-off-Beziehung ist zum Greifen nah! Erst Anfang August hatten Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (29) ganz überraschend bekannt gegeben: Nur acht Monate nach ihrer Hochzeit gehen sie wieder getrennte Wege! Vergangene Woche reichte der Schauspieler die Scheidung ein – und Medienberichten zufolge dürfte die offizielle Auflösung der Ehe schneller erfolgen als gedacht. Bis Ende Oktober könnte die Sache durch sein!

Dessen ist sich The Blast sicher: Der Quelle zufolge sollten Miley und Liam bis Halloween rechtmäßig geschieden sein. Immerhin gebe es vertraglich gesehen keinerlei Probleme, die den Prozess verlangsamen würden. So hätten die Ex-Partner vor ihrer Trauung einen Ehevertrag unterschrieben und ihre Einkünfte während der Ehe separiert. Aus der besonders detailreichen Akte folge nun, dass keiner von beiden in Zukunft Unterhalt zahlen muss noch erhalten wird, zumal das Paar auch keine Kinder hat.

Auch Liams und Mileys Anwesen bleiben jeweils in ihrem eigenen Besitz. Einzig das "Sorgerecht" für die 15 gemeinsamen Haustiere ist laut des Berichterstatters noch ungeklärt. Zuvor hieß es, dass der Australier freiwillig darauf verzichtet hätte.

Getty Images Miley Cyrus, Musikerin

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus

