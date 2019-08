Diese Hollywood-Ehrung wurde für Kirsten Dunst (37) zu einem süßen Familien-Event! Vor fast 25 Jahren feierte die Schauspielerin ihren Durchbruch mit dem Film "Interview mit einem Vampir". Am Set der Serie "Fargo" lernte sie ihren heutigen Partner Jesse Plemons (31) kennen, inzwischen haben sie einen gemeinsamen Sohn. Nun durfte der Nachwuchs zum ersten Mal mit seinen Eltern eine große Veranstaltung besuchen!

Am Donnerstag wurde der Film-Darstellerin in Los Angeles ein eigener Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame verliehen. Dabei stahl ihr Einjähriger der Geehrten doch glatt die Show: Mit dunkelblauem Mützchen und passendem Shirt taperte der kleine Ennis Howard über den wohl bekanntesten Bürgersteig der Welt und beugte sich neugierig zu Mamas Stern hinunter. Vor diesem Auftritt hatten Kirsten und Jesse ihren Sohn der Öffentlichkeit noch nicht bewusst gezeigt, bislang gab es lediglich ein paar Paparazzi-Aufnahmen mit Ennis.

Der Vater des Jungen widmete Kirsten in seiner Rede zur Verleihung rührende Worte, wie People berichtet: "Du bist wirklich einmalig und die beste Frau, die ich kenne. Ich habe wirklich großes Glück, dich in meinem Leben zu haben. Und der Hollywood Boulevard hat nun das Glück, dich auf dem Gehweg zu tragen."

