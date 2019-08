Sturm der Liebe-Fans, aufgepasst: Der Cast bekommt ein neues Gesicht. In der beliebten ARD-Serie gibt es demnächst dramatischen Szenen. Der Fürstenhof-Eigentümer Christoph Saalfeld (Dieter Bach, 55) hat einen schweren Unfall und fällt daraufhin ins Koma. Genau dieser Schicksalsschlag führt seine Schwester Linda Baumgartner (Julia Grimpe) nach Bichlheim. Ab dem 23. September soll Julia in der Rolle der warmherzigen Konditorin zu sehen sein.

In einer Pressemitteilung hat die ARD ein paar Details über die Story der Powerfrau verraten. Sie und ihr Bruder Christoph sollen seit Jahren keinen Kontakt zueinander gehabt und ein dunkles Geheimnis haben. Außerdem scheint sich eine romantische Liebesgeschichte für die Blondine anzubahnen. Gerade frisch getrennt, findet sie in ihrer neuen Heimat einen Verehrer: Chefkoch André (Joachim Lätsch, 63) will Lindas Herz im Sturm erobern – aber ist sie tatsächlich bereit für eine Beziehung?

Julia hat schon viel Erfahrung als Serien-Darstellerin. Nach ihrer Ausbildung an der Schauspielschule Bühnenstudio Hamburg verkörperte sie von 2000 bis 2004 die Rolle der Paula Busch bei "Für alle Fälle Stefanie". Außerdem spielte sie von 2001 bis 2010 Anna Rombach in der Serie "Forsthaus Falkenau".

© ARD/Stella Boda Christoph (Dieter Bach) bei "Sturm der Liebe"

Anzeige

© ARD/Christof Arnold Linda (Julia Grimpe) und Christoph (Dieter Bach) bei "Sturm der Liebe"

Anzeige

© ARD/Christof Arnold André (Joachim Lätsch) und Linda (Julia Grimpe) bei "Sturm der Liebe"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de