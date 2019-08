Hat Anna Kendrick (34) etwa ein süßes Geheimnis? Obwohl die Schauspielerin ihre Fans regelmäßig in Romanzen wie der Twilight-Saga , "Mr. Right" oder auch "Mike and Dave Need Wedding Dates" verzaubert, ist über ihr persönliches Liebesleben nicht viel bekannt. Aktuell soll die Beauty Kameramann Ben Richardson daten, den sie im Jahr 2013 am Set von "Drinking Buddies" kennengelernt hat. Sind die beiden nun etwa den nächsten Schritt in Sachen Familienplanung gegangen? Anna wurde jetzt nämlich mit einem XXL-Babybauch gesichtet!

Auf den aktuellen Fotos marschiert die Brünette mit einer riesigen Kugel durch New York – und umfasst diese liebevoll mit einer Hand. Wie Daily Mail berichtet, sind die Schnappschüsse aber an einem Filmset entstanden. Anna erwartet also kein Baby, sondern trägt lediglich eine Attrappe unter ihrem weißen Rollkragen-Pullover! Sie drehe gerade für ihre neue Serie "Love Life", in der die 34-Jährige offenbar eine Schwangere spielt. Mehr ist bisher nicht über ihre Rolle bekannt.

In der Show wird es rund um die Liebe gehen: "Love Life" soll sämtliche Beziehungen der Charaktere zeigen, die es gebraucht hat, bis sie schließlich den richtigen Partner gefunden haben. Werdet ihr euch die Serie ansehen? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

LRNYC / MEGA Anna Kendrick, Schauspielerin

LRNYC / MEGA Schauspielerin Anna Kendrick

Getty Images Anna Kendrick bei den MTV Video Music Awards 2018

