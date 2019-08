Es wird die TV-Sensation 2020! Nachdem Moderations-Legende Thomas Gottschalk (69) 24 Jahre lang durch das Kult-Format Wetten dass..? geführt hatte, gab er 2011 seinen Rücktritt bekannt. Der Grund: Kandidat Samuel Koch (31) war ein Jahr zuvor bei einer Wette verunglückt. Drei Jahre nach Thomas' Fortgang wurde die Sendung schließlich gänzlich eingestellt. Doch kürzlich wurde bekannt, dass es eine einmalige Neuauflage geben soll – mit Thomas als Gastgeber! Nun hat der 68-Jährige einige Details zum großen "Wetten dass..?"-Comeback verraten.

Die Zuschauer dürfen sich auf jeden Fall auf ein Spektakel gefasst machen! Wie Thomas im Spiegel-Interview betonte, werde er versuchen, ein "Wetten, dass..?" zu machen, wie nur er es kann. "Und dann müssen da eben Phil Collins (68) mit Holzbein und Madonna (61) mit Stützkorsett auftreten und keine Influencer oder Blogger, nur weil sie Millionen Follower haben. Eine Baggerwette wird auch dabei sein", verriet der Blondschopf – doch damit nicht genug: Er deutete außerdem an, dass auch seine gute Freundin Heidi Klum (46) mit von der Partie sein werde. Das sei nämlich seine Bedingung dafür gewesen, dass er am vergangenen Germany's next Topmodel-Finale teilgenommen hat.

Bis die Fans dann endlich wieder mitwetten dürfen, wird es aber noch etwas dauern. Laut Thomas soll sich der geplante Starttermin von Mai 2020 auf den 7. November 2020 verschoben haben. Die Show werde dann im süddeutschen Offenburg steigen – und im ZDF übertragen werden. Freut ihr euch schon? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

