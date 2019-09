Wer schwingt wohl im Hause Thomalla-Heinevetter den Kochlöffel am besten? Silvio Heinevetter (34) ist seit über zehn Jahren mit Simone Thomalla (54) liiert und auch ohne Trauschein ist das Paar noch immer glücklich miteinander – das betonte die Schauspielerin erst kürzlich gegenüber Promiflash. Doch stellt der Handballtorwart seine Liebste auch in der Küche zufrieden? Beim Grill den Henssler Sommer-Special kam er nun ganz schön an seine Grenzen...

Als Vorspeise gab es Thüringer Bratwurst mit gegrilltem Römersalat und der 34-Jährige kam beim Zubereiten ganz schön ins Schwitzen. Immerhin galt es die Würstchen auf Zeit selber herzustellen. Auch Moderatorin Annie Hoffmann entging Silvios Hektik nicht. Sie fragte ihn nach seiner Kochleidenschaft, immerhin habe Simone kürzlich in einem Interview von seinen Skills am Herd geschwärmt. "Wahrscheinlich wollte sie irgendwas haben von mir, keine Ahnung", meinte der Sportler – er könne bei Weitem nicht so gut kochen wie seine Partnerin.

Am Ende geriet Silvio ganz schön in Zeitnot, schaffte es dann aber doch noch rechtzeitig, Reiner Calmund (70), Christian Rach (62) und Mirja Boes (47) seine Teller zu servieren – und holte immerhin ein unentschieden gegen Profikoch Steffen Henssler (46) heraus.

TVNOW / Frank W. Hempel Silvio Heinevetter und Annie Hoffmann bei "Grill den Henssler Sommer-Special"

Anzeige

Actionpress/ Wenzel, Georg Silvio Heinevetter bei der BAR bOx-Eröffnung in Berlin

Anzeige

TVNOW / Frank W. Hempel Silvio Heinevetter und Steffen Henssler bei "Grill den Henssler Sommer-Special"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de