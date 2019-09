Bei Joy Lee Juana Abiola-Müller (28) geht es langsam richtig rund! Im April gaben die Unter uns-Darstellerin und ihr Ehemann Patrick Müller (31) eine besonders frohe Botschaft bekannt: Die Schauspieler erwarten weiteren Nachwuchs! Die beiden hatten von ihrem Kindersegen erfahren, als Joy schon im zweiten Monat war – geplant war die Schwangerschaft ihrer Aussage zufolge nicht. Seither postete die werdende Zweifach-Mama immer wieder Bauch-Updates und so langsam rückt der Entbindungstermin immer näher!

Mittlerweile ist Joy schon in der 38. Schwangerschaftswoche und das sieht man ihrer beachtlichen Wölbung auch an! Auf einem neuen Foto auf Instagram sieht man die TV-Beauty ganz gelassen in der Bahn – ihr Babybauch nimmt allerdings schon fast die Hälfte des Schnappschusses ein! "Muss ich in der Bahn eigentlich zwei Tickets ziehen? Also, vier Sitzplätze brauch ich ja schon im Moment", witzelt sie in der Bildunterschrift.

Obwohl der Post mittlerweile ein paar Tage alt ist, ist es aber definitiv noch zu früh, um den Eltern zur Ankunft ihres Babys zu gratulieren. In ihrer Instagram-Story kommentiert Joy nämlich ein älteres Bild von sich und Patrick mit "Vermisse meinen unschwangeren Körper sehr". Aktuelle Body-Pics beweisen dann, dass der Braten wirklich noch in der Röhre ist! Bleibt abzuwarten, wie lange ihr der körpereigene Kaffeetisch wohl noch erhalten bleibt.

Instagram / joyistmeinname Joy Lee Juana Abiola-Müller in der 38. Schwangerschaftswoche

Instagram / joyistmeinname Joy Lee Juana Abiola-Müller und Patrick Müller 2018

Instagram / joyistmeinname Joy Lee Juana Abiola-Müller in der 38. Schwangerschaftswoche

