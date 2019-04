Patrick Müller (31) ist in Plauderlaune! Erst vor wenigen Tagen gaben der Unter uns-Star und seine Frau Joy Lee Juana Abiola-Müller (27) via Social Media bekannt, dass sie zum zweiten Mal Eltern werden. Weitere Details zur Schwangerschaft und dem Baby behielten die zwei allerdings für sich. Bis jetzt: In einem Interview stand der werdende Papa nun Rede und Antwort – und gab dabei sehr intime Dinge preis.

Im Gespräch mit RTL verriet der Schauspieler, dass er und seine Frau Joy, die ebenfalls von 2006 bis 2015 für "Unter uns" vor der Kamera gestanden hatte, total überrascht von der Baby-News waren: "Wir haben die erste Schwangerschaft nicht geplant und die zweite jetzt auch nicht wirklich." Deshalb sei die freudige Nachricht auch relativ lange unbemerkt geblieben: Erst, als die 27-Jährige bereits im zweiten Monat gewesen sei, habe das Paar erfahren, dass Nachwuchs unterwegs ist.

Umso größer ist jetzt aber die Freude – nicht nur bei Patrick und Joy, sondern vor allem auch bei ihrer ersten gemeinsamen Tochter. "Loki freut sich richtig und irgendwie findet sie das total spannend und toll und erzählt uns jetzt, was wir noch alles so brauchen: 'Papa, wir brauchen noch das Babybett für das Baby'", erzählte der Tobias Lassner-Darsteller. Zum Schluss stellte er übrigens klar, dass für ihn damit erst einmal die Familienplanung abgeschlossen sei – zumindest, was leibliche Kinder betrifft.

